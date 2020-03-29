بيت المال: لابد من تحويل الـ36 مليون دينار لمواجهة فيروس «كورونا»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 29 مارس 2020, 03:53 مساء
الأمين العام السابق للاتحاد الليبي للتايكوندو، محمد بيت المال (أرشيفية : الإنترنت)

طالب الأمين العام السابق للاتحاد الليبي للتايكوندو، محمد بيت المال، بتحويل دعم الأندية والاتحادات الرياضية المقدر بـ36 مليون دينار من قبل الدولة إلى لجنة الأزمة لمواجهة فيروس «كورونا» الذي يحدق بالبلاد وكل دول العالم دون استثناء مما تسبب في إيقاف جميع مناشط الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية.

وقال بيت المال، عبر منشور له على صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «إن الإمكانات صعبة في الدولة، وهذا المبلغ أتمنى أن يتم تحويله لمواجهة هذه الأزمة كما يحدث في كل دول العالم، فلا حديث ولا مواجهة ولا اهتمام في هذه الآونة إلا مواجهة هذا الفيروس الفتاك الذي يقتل في كثير من الأحيان».

وكانت هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني أعلنت دعمًا ماليًّا بقيمة 36 مليون دينار ليبي للأندية والاتحادات الرياضية بهدف مواصلة النشاط الرياضي قبل توغل فيروس «كورونا» المدمر، الذي تسبب في إيقاف الدوريات العربية والأوروبية وجميع الدوريات حول العالم دون استثناء، لما تحذره منظمة الصحة العالمية من خطورة التجمع.

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