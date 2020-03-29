لاعب الأهلي طرابلس الدولي السابق لـ«بوابة الوسط»: التزموا بيوتكم

لاعب الأهلي طرابلس الدولي السابق مخلوف المبروك (أرشيفية : الإنترنت)

أكد لاعب «الأهلي طرابلس» والمنتخب الوطني الدولي السابق لكرة القدم، مخلوف المبروك، أنه يقضي وقته في المنزل وملتزم بالحجر الصحي الذي تطالب به منظمة الصحة العالمية في كل دول العالم دون استثناء.

وقال المبروك في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، «برنامجي اليومي يتضمن قراءة القرآن الكريم وممارسة الرياضة الفكرية مع أبنائي وممارسة رياضة اليوجا، مع عمل بعض الأنشطة في حدود المنزل بالطبع لاستمرار الحركة».

وأضاف: «أقدم نصيحة للجميع بالتزام الجلوس في المنازل والاعتدال في الأكل وأن يكون الغذاء صحيًّا ومتوازنًا في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها العالم، ومن واجبنا كرياضيين أن نشدد على ذلك».

واختتم لاعب «الأهلي طرابلس» الدولي السابق قائلاً: «سأنضم إلى فريق دولي يخص اللاعبين القدامى بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتقديم النصح والإرشادات بشكل مفتوح لأي رياضي قديم».