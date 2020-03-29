نادي النجوم ببنغازي يعفي مستأجريه 15 يوما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 29 مارس 2020, 02:06 مساء

قررت إدارة نادي النجوم الرياضي ببنغازي إعفاء المستأجرين للمكاتب والمحلات التجارية بالنادي من إيجار  15 يومًا عن شهر مارس الجاري بسبب ظروف الحظر الذي تعيشه البلاد على خلفية انتشار فيروس «كورونا» الذي تسبب في إيقاف جميع مناشط الحياة اليومية الاقتصادية والاجتماعية والرياضية.

شمل قرار نادي النجوم بشأن الإعفاء 35 مكتبًا و76 محلاً تجاريًّا، كما سبق أيضًا في هذه الفكرة نادي المدينة بطرابلس الذي أعفى مستأجريه من عقارات ومحلات تجارية واقعة بسور النادي، حيث شمل إعفاء نادي المدينة تسديد كامل إيجار شهر مارس الجاري.
 
يشار إلى أن الحكومة الليبية اتخذت حزمة من الإجراءات لمكافحة فيروس «كورونا»، من بينها حظر التجول لمدة 12 ساعة وإغلاق الحدائق والمقاهي والمطاعم والمتنزهات الرياضية.

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