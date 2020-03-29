القمودي بطلاً للنسخة العاشرة في شطرنج «الزم بيتك»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 29 مارس 2020, 01:44 مساء
القمودي بطلاً للنسخة العاشرة في الشطرنج (إنترنت)

توِّج أمس السبت اللاعب محمد القمودي تصنيف 2005 بطلًا للنسخة العاشرة في بطولة الشطرنج تحت شعار «الزم بيتك» التي تقام يوميًّا عبر الإنترنت برصيد 32 نقطة، وجاء ثانيًا محمد جموم تصنيف 2027 برصيد 26 نقطة وثالثًا عماد مادي تصنيف 2028 برصيد 26 نقطة ورابعًا رامي عمار برصيد 24 نقطة.
 
توِّج سراج بركة بالبطولة الأولى وهاشم النعمي بالبطولة الثانية وعلاء الشريف بالبطولتين الثالثة والرابعة، وعاد هاشم النعمي ليتوج بالبطولة الخامسة وتوج عبدالعزيز  ناجي بالبطولة السادسة وعماد مادي بالبطولة السابعة، كما توج محمد كرناف بالبطولة الثامنة وميلاد الفيتوري بالبطولة التاسعة ومحمد القمودي بالبطولة العاشرة.

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