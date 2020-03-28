التائب يتكفل برعاية أسر ليبية ويتبرع بتوريد جهاز كشف «كورونا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 28 مارس 2020, 02:11 مساء
نجم الكرة الليبية السابق طارق التائب (أرشيفية - إنترنت)

في لفتة إنسانية قرر اللاعب الدولي الليبي السابق، طارق التائب، التبرع وتقديم المساعدات للجالية الليبية في تونس بمبلغ مالي رفض ذكره، وكذلك التبرع بتوريد جهاز للكشف السريع عن الإصابة بفيروس «كورونا» لمدينة طرابلس.

يشار إلى أن عددا كبيرا من نجوم ليبيا في الرياضة والفن والإعلام الرياضي قرروا المساهمة في سباق «تحدي الخير» والتكفل بمساعدة الأسر الليبية، وتكفل عدد من الرياضيين بالتبرع لصالح العائلات الليبية بمساعدة هذه الأسر طوال شهر رمضان المبارك، في تحد بين اللاعبيين والإعلاميين والشخصيات الرياضية الليبية.

وبدأ نجم الكرة الليبية والعربية السابق إعادة النظر في مهرجان اعتزاله، الذي كان مقررا إقامته في السعودية، اليوم السبت، بين فريقي الهلال السعودي والأهلي المصري، قبل أن يتفشى فيروس «كورونا» في العالم بأسره، ويجبر جميع مناشط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والرياضية على الإغلاق بشكل موقت لأجل غير مسمى لحين متابعة حدود الفيروس الفتاك.  
 
سبق أن ذكرت القناة الرياضية الفضائية السعودية أن نادي «الهلال» السعودي سينظم مهرجان اعتزال اللاعب الليبي طارق التائب بمواجهة «الأهلي» المصري وبرعاية خاصة من رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، بمشاركة عدد من نجوم الناديين وعدد من نجوم الكرة العربية.

طارق التائب من أبرز لاعبي المنتخب الوطني الليبي والأهلي طرابلس، وسبق له أن لعب واحترف في عديد الأندية، ومن بينها «الصفاقسي» و«النجم» التونسيان، بالإضافة إلى تجارب في تركيا، لكن تظل أبرز محطاته مع فريق «الهلال» السعودي الذي قدم معه مستويات طيبة، وأصبح له عشاق من الجمهور الهلالي السعودي، حيث أطلق عليه لقب «باص عيون» في ليبيا، وفي الفرق التي لعب واحترف فيها.

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