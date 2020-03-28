اتحاد الكرة الحديدية يطلق مسابقة عبر الإنترنت في أيام حظر «كورونا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 28 مارس 2020, 01:49 مساء
اتحاد الكرة الحديدية يطلق مسابقة عبر الإنترنت (إنترنت)

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي للكرة الحديدية، محمود الطويل، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أنه تم إطلاق مسابقة عبر الإنترنت ستتواصل طوال أيام الحجر الصحي، للحد من الاختلاط وانتشار فيروس «كورونا».

وأضاف الطويل أن المسابقة تهدف إلى زيادة المعرفة باللعبة وقوانينها، حيث تتضمن المسابقة أسئلة عن تاريخ لعبة الكرة الحديدية وقوانينها في التخصصات الثلاثة (قصير - طويل - رافا) بواقع متسابقين أسبوعيا يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، وستستقبل الإجابات على موقع الاتحاد العام خلال يوم كامل من إلقاء الأسئلة.

واختتم الطويل حديثه قائلا إنه تم تشكيل لجنة من خمسة أشخاص لفرز الإجابات وإعلان الفائزين، وسيتحصل الفائز في كل مسابقة على جائزة رصيد من شركات ليبيانا أو مدار للحصول على خدمات النت، وترسل إلكترونيا على نفس الحساب الذي أرسل الإجابة الصحيحة.

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