ليبيا تتحصن وتحافظ على النشاط الرياضي رغم أنف «كورونا»

جانب من منافسات الشطرنج في ليبيا (إنترنت)

انضم اللاعب عماد مادي وتصنيفه 2175 إلى قائمة المتوجين ببطولة «الزم بيتك والعب شطرنج»، التي تقام يوميا عبر الإنترنت، حيث تصدر البطولة السابعة التي تشهد مشاركة 43 لاعبا برصيد 35 نقطة، وجاء ثانيا اللاعب طلعت زينهم تصنيف 2160 برصيد 34 نقطة.

قائمة الأبطال المتوجين بشطرنج «الزم بيتك والعب شطرنج» تضم سراج بركة، المتوج بالبطولة الأولى، وهاشم النعمي بالبطولة الثانية، وعلاء الشريف بالبطولتين الثالثة والرابعة، كما عاد هاشم النعمي ليتوج بالبطولة الخامسة، بينما توج عبدالعزيز ناجي بالبطولة السادسة، وعماد مادي بالبطولة السابعة.

وتنشط في ليبيا منافسات الشطرنج منذ زمن بعيد، وتقدم العديد من الأبطال في مختلف الأعمار، لكن اللعبة كغيرها من الألعاب حول العالم شهدت انحسارا بسبب انتشار فيروس «كورونا» الفتاك، الذي تسبب في إيقاف جميع مناشط الحياة المختلفة حول العالم، الأمر الذي دفع اتحاد الشطرنج المحلي إلى مواصلة النشاط من على بعد، بهدف الحرص على مواصلة النشاط الرياضي، وسط محاذير الحد من انتشار الفيروس العالمي.