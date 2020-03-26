البوسيفي: تشكيل غرف متابعة على مستوى البلديات لمواجهة «كورونا»

رئيس لجنة الأزمة بهيئة الشباب والرياضة، حسين البوسيفي. (ارشيفية : إنترنت)

أكد رئيس لجنة الأزمة بهيئة الشباب والرياضة، حسين البوسيفي، أنه تم مخاطبة رؤساء فروع الهيئة بالبلديات، بشأن تشكيل غرف متابعة على مستوى البلديات برئاسة رئيس مكتب الرياضة بالبلدية، وعضوية مندوبين عن الحركة العامة الكشافة والحرس البلدي ووزارتي الصحة والداخلية.

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن ذلك بناء على تنفيذ قرار هيئة الشباب والرياضة رقم 36 للعام 2020 بإيقاف النشاط الرياضي محليًا وخارجيًا والتظاهرات، والملتقيات الرياضية والقيام بالحملات التطوعية وتعقيم الملاعب والساحات والمقار والصالات الرياضية، لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد والحد من انتشاره.