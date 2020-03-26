«الشباب والرياضة» تطلق هاشتاج «ليبيا الحصن المنيع بشبابها»

مدير إدارة الإعلام بالشباب والرياضة حمزة المهدوي . (إنترنت)

تواصل الهيئة العامة للشباب والرياضة، حملة توعوية لمجابهة فيروس «كورونا»، حيث أطلقت مواقع الهيئة على منصات التواصل الاجتماعي هاشتاج «ليبيا الحصن المنيع بشبابها».

وشملت الحملة إرشادات توعوية وأشرطة وثائقية تعرف بمخاطر فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، وطرق العدوى وكيفية الوقاية منه، للحد منه.

والتقت «بوابة الوسط» مدير إدارة الإعلام حمزة المهدوي، حول هذه الحملة وما مدى فاعليتها في المحيط الشبابي، حيث قال إن أول شيء هو توجيه الشكر لكل الجهات التي دعمت وتعاونت مع هذه الحملة، من بينها الهلال الأحمر ولجنة العمل التطوعي والكشافة وبعض شباب وأعضاء اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من بشير القنطري رئيس الهيئة، حيث عقدت اللجنة اجتماعات بخصوص هذه الحملة، وذلك مساهمة فاعلة من هيئة الشباب والرياضة في توعية المجتمع الليبي والشباب الليبي من المخاطر التي تحدق بنا من جراء جائحة هذا الفيروس، والوقاية دائما تكون خيرا من العلاج.

وأضاف أن الحملة ستقوم باستكمال حملات التعقيم لجميع المؤسسات الرياضية، بالتعاون مع فروع الهيئة وكذلك الأندية الرياضية، موضحًا أن هناك مزيدا من التعاون لخدمة صحة المجتمع الليبي، وعلى استعداد للتعاون مع أي جهة لإنجاح هذا البرنامج.