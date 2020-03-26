إصلاح أعطال شبكة الكهرباء في هراوة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 11:05 صباحا
جانب من أعمال صيانة أعطال شبكة الكهرباء في هراوة، 26 مارس 2020، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إصلاح الأعطال التي وقعت في الشبكة بمنطقة هراوة أمس الأربعاء.

وأسفرت العواصف الرملية والرياح الشديدة عن تلك الأعطال، وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وتمكنت فرق الصيانة بدائرة توزيع هراوة من إصلاح جميع الأعطاب في شبكة الضغط المنخفض والعالي وشد الأسلاك المقطوعة، بعد أعمال صيانة استغرقت نحو عشر ساعات.

وتقع هراوة على بعد 70 كيلومترا شرق سرت، على الطريق الرابط بينها وبين النوفلية وبن جواد في منطقة «الوادي الأحمر».

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