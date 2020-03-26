عبدالعزيز ناجي بطلا لشطرنج «إلزم بيتك 6»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 26 مارس 2020, 10:18 صباحا
لعبة الشطرنج. (أرشيفية : إنترنت)

جرت الثلاثاء المسابقة السادسة لبطولة شطرنج (إلزم بيتك والعب شطرنج) التي أُقيمت عن طريق الإنترنت، وشهدت مشاركة  53 لاعبًا.

وتوج بأول الترتيب فيها اللاعب عبدالعزيز ناجي، وجاء في الترتيب الثاني اللاعب صلاح الجياش، وثالثا هاشم النعمي.

يذكر أن مسابقة شطرنج (إلزم بيتك)، تقام كل ليلة بداية من العاشرة ليلًا وهي مصنفة ويشارك فيها العديد من لاعبي ليبيا المتميزين والمصنفين دوليا.

وتشرف على المسابقة أسرة الشطرنج الليبي وبنظامين للبليتز بنظام 5 دقائق بدون إضافة، ونظام 3 دقائق بإضافة ثانيتين عن كل نقلة ومدة البطولة ساعة ونصف، وتحدد التراتيب من خلال جمع أكبر عدد من النقاط خلال هذه الفترة.

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