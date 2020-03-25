القنطري: تكاتفوا وتعاونوا لاجتياز المرحلة الصعبة

رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري (أرشيفية : الإنترنت)

ظهر رئيس هيئة الشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، في فيديو مرئي قال فيه: «نحن فى فترة وقائية واحترازية بسبب تفشي وباء كورونا في أغلب دول العالم»، وطلب من الجميع مواصلة التكاتف والتآزر والتعاون والالتزام باتباع الإرشادات والنشرات الوقائية والتعليمات الصحية والأمنية.

وحيا دكتور القنطري العمل الدؤوب وجهود الخيرين من رجال الأمن والصحة والهلال الأحمر والمؤسسات الرياضية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني ودورهم المتميز في مكافحة هذا الوباء.



يذكر أن هيئة الشباب والرياضة أصدرت قرارا بإيقاف النشاط الرياضي وتأجيل كل الأحداث الرياضية محليا وخارجيا وإيقاف كل التضاهرات والمباريات الرياضية.