القنطري: تكاتفوا وتعاونوا لاجتياز المرحلة الصعبة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 مارس 2020, 02:04 مساء
رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري (أرشيفية : الإنترنت)

ظهر رئيس هيئة الشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، في فيديو مرئي قال فيه: «نحن فى فترة وقائية واحترازية بسبب تفشي وباء كورونا في أغلب دول العالم»، وطلب من الجميع مواصلة التكاتف والتآزر والتعاون والالتزام باتباع الإرشادات والنشرات الوقائية والتعليمات الصحية والأمنية.

وحيا دكتور القنطري العمل الدؤوب وجهود الخيرين من رجال الأمن والصحة والهلال الأحمر والمؤسسات الرياضية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني ودورهم المتميز في مكافحة هذا الوباء.
 
يذكر أن هيئة الشباب والرياضة أصدرت قرارا بإيقاف النشاط الرياضي وتأجيل كل الأحداث الرياضية محليا وخارجيا وإيقاف كل التضاهرات والمباريات الرياضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القصر الملكي البريطاني يعلن إصابة ولي العهد بفيروس «كورونا»
دولى
وفاة الكاتب المسرحي الأميركي تيرينس ماكنالي جراء فيروس كورونا
ثقافة وفن
أول اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن.. استمر 4 ساعات وناقش وضع دولة أفريقية
دولى
التوصل إلى خطة في أميركا بتريليوني دولار للتصدي لـ«كورونا»
دولى
الحبري يوضح أسباب تأخر صرف مرتبات الموظفين
ليبيا
«صحة الوفاق» تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
«تقصي الأهلة»: الخميس أول أيام شهر شعبان
ليبيا
البنتاغون: الأزمة الناجمة عن «كورونا» المستجد ستستمر «90 يوما»
دولى
محمد الحسن الرضا السنوسي يدعو لوقف الاقتتال والتفرغ لمواجهة فيروس كورونا
ليبيا
غوتيريس يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار جراء «كورونا»..«اخرسوا البنادق واخمدوا ...
دولى
الناظوري: المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي 8 أشهر
ليبيا
تجربة 4 عقاقير كعلاج محتمل لفيروس كورونا في أوروبا
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج معرفته عن الربو وعلاقته بفيروس «كورونا»