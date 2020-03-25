نادي المدينة يعفي مستأجريه في شهر مارس

قام نادي المدينة الرياضي ببادرة طيبة بإعفاء المستأجرين لعقاراته ومحلاته الاستثمارية من إيجار شهر مارس الجاري، بحسب ما جاء فى صفحة النادي عبر «فيسبوك».

وجاء في البيان: «أسرة نادي المدينة تقديرا منها للظروف التي يعيشها الوطن اقتصاديا وصحيا فإنها قررت إعفاء كافة المستأجرين للعقارات والمحال التجارية التي يديرها قطاع الاستثمار بالنادي من تسديد الإيجارات عن شهر مارس الجاري».

يذكر أن الحكومة الليبية اتخذت حزمة من الإجراءات لمكافحة فيروس «كورونا»، من بينها حظر التجول لمدة 12 ساعة وإغلاق الحدائق والمقاهي والمطاعم والمتنزهات الرياضية.