البوسيفي: نقاط متعددة في اجتماع لجنة متابعة وقف النشاط الرياضي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 23 مارس 2020, 07:58 مساء
مدير إدارة الشؤون الرياضية بهيئة الشباب والرياضة حسين البوسيفي. (إنترنت)

أكد مدير إدارة الشؤون الرياضية بهيئة الشباب والرياضة، ورئيس لجنة متابعة وقف النشاط الرياضي حسين البوسيفي، أن اللجنة عقدت اليوم اجتماعا موسعا بقاعة اجتماعات الهيئة.

وقال في تصريحات إلى "بوابة الوسط" إن الاجتماع نوقشت فيه جملة من المواضيع، وتم الاتفاق على عدة نقاط أهما إنشاء غرفة عمليات رئسيه وتشكيل لجنه لمتابعة تنفيذ بيان الهيئة العامة للرياضة المتعلق بإيقاف الأحداث الرياضية على المستوى المحلي والخارجي من تظاهرات ومباريات رياضية، والتنسيق في ذلك مع الأندية الرياضية وكافة المؤسسات الرياضية الأخرى.

وشكلت أيضًا لجنة أخرى أسندت لها مهمة التنسيق مع وزارة الصحه وجميع الجهات ذات العلاقة لتوفير أقصى الاحتياجات والتجهيزات والمواد الخاصه للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

والتأكيد على الأندية والمؤسسات الرياضية وشركة إدارة المنشآت الشبابية والرياضيه بالتنسيق والمتابعة المستمرة مع الجهات ذات العلاقة لتعقيم الملاعب والساحات والصالات والمقار الرياضية، وتمت التوصية بضرورة المتابعة المستمرة كلما تطلب الأمر لذلك.

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