اليزيدي يكشف كيف يقضي فترة الحجر المنزلي بسبب كورونا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 23 مارس 2020, 05:50 مساء
الأمين العام السابق لاتحاد كرة القدم الليبي، أحمد اليزيدي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد أحمد اليزيدي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الليبية السابق، أنه ملتزم بالبيت وحريص شأنه شأن كل المجتمع على تطبيق النصائح الطبية وعدم الاستهتار حتى في مواجهة فيروس كورونا، حتى تمر هذه الجائحة.

وقال اليزيدي، في تصريح إلى "بوابة الوسط" إنه كمواطن ملتزم ويحترم كل القرارات التي من شأنها حماية البلد من هذا الفيروس.

وأضاف أنه أثناء تواجده في المنزل قام بإعادة مراجعة اللوائح الرياضية والقوانين المحلية والدولية لتنشيط الذاكرة باعتباره متخصصا في الإدارة الرياضية.

وسبق لليزيدي تولي مناصب عديدة سابقة ومنها رئاسة الاتحاد الليبي لكرة اليد، ونائب رئيس المدينة والأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم عدة مرات.

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