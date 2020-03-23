الغرابي: توصيات مهمة للمؤتمر العربي للرياضة والقانون

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 23 مارس 2020, 02:25 مساء
المؤتمر العربي للرياضة والقانون (فيسبوك)

عُـقد بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمصر، وبرعاية المؤتمر العربي للرياضة والقانون بوزارة الشباب والرياضة المصرية والأولمبية المصرية وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر العربي للرياضة والقانون تحت شعار «إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم».

جاء ذلك بمشاركة دول ليبيا والإمارات والسعودية ومصر والسودان والعراق والجزائر وفلسطين والمغرب اليمن.

وفى تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أكد ممثل ليبيا في المؤتمر، المستشار عزالدين أحمد الغرابي، إن الموتمر تناول عديد المحاور، من بينها قانون الرياضة وإرساء مبادئ تسوية المنازعات الرياضية ومكافحة المنشطات وتسوية منازعاتها.

كما تناول عرض وتقييم تجارب عربية في قانون الرياضة والتحكيم الرياضي وإجراءات فض المنازعة الرياضية أمام محكمة التحكيم الرياضي «CAS» وعقود احتراف اللاعبين وإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الرياضية الأجنبية والوطنية وفقًا للقانون المصري.

وأضاف المستشار الغرابي أن الموتمر خرج بعديد التوصيات، من بينها إعداد مشروع نموذج استرشادي لحوكمة المؤسسات الرياضية بالدول العربية والتأكيد على أهمية قيام وزارات وهيئات الشباب والرياضة بالدول العربية بمراجعة قوانين الرياضة الخاصة بها، مع اقتراح إنشاء كيان قانوني رياضي بمسمى «المحكمة الرياضية العربية» أو «المركز العربي للتحكيم».

وأوضح أن هناك اتجاهًا لتشكيل لجنة لمراجعة بنود عقود الاحتراف الرياضي وإعداد نموذج استرشادي وإعداد مشروع مدونة السلوكيات الرياضية للجنة الأولمبية العربية، كما تم الاتفاق على عقد المؤتمر في شهر مارس من كل عام، مع عقد ورش عمل وبرامج تدريبية بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية واللجنة الأولمبية المصرية.

واختتم المستشار الغرابي حديثة مؤكدًا أن هناك دراسة لمنح العاملين بمؤسسات وهيئات مكافحة المنشطات الضبطية القضائي؛ لمتابعة العمل بمراكز التدريبات الصحية، بالإضافة إلى إدراج مادة مكافحة المنشطات بالمناهج التعليمية الجامعية في كليات التربية الرياضية والطب والصيدلة والحقوق.

المؤتمر العربي للرياضة والقانون (فيسبوك)
المؤتمر العربي للرياضة والقانون (فيسبوك)
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