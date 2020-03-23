اتحاد الرماية فى مواجهة فيروس «كورونا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 23 مارس 2020, 01:56 مساء
جانب من أعمال مواجهة فيروس «كورونا» (فيسبوك)

بادر الاتحاد الليبي للرماية على صعيد حكام وأعضاء المكتب التنفيذي، وبالتعاون مع فريق العمل الطوعي بقرقارش، بالقيام ببرنامج تطوعي استباقي للحد من خطورة فيروس «كورونا» اشتمل تعقيم عديد الأماكن بمنطقة حي الأندلس، من بينها مركز إيواء النازحين داخل البلدية والمخابز وأسواق المواد الغذائية.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال رئيس الاتحاد الليبي للرماية، عادل قريش، إن «تنفيذ هذا البرنامج جاء تلبية لنداء الواجب للحد من هذا الوباء الذي يهدد دول العالم، ومن بينها دول الجوار».

وأضاف قريش أن «العمل التطوعي يعتبر رمزًا لقدم الأمم، ويجب أن تتضافر جهود الجميع للقضاء على هذا الوباء الخطير».

جانب من أعمال مواجهة فيروس «كورونا» (فيسبوك)
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