جمال الوخي يستعيد زمن الثمانينيات مع مصباح شنقب

جمال الوخي يستعيد زمن فترة الثمانينيات مع زميله مصباح شنقب . (إنترنت)

نشر مدرب حراس المنتخب الليبي لكرة القدم السابق، جمال الوخي، على صفحته الشخصية "فيسبوك" صورة خلال فترة الثمانينيات مع زميله مصباح شنقب.

وجاءت الصورة أثناء تدريبهما استعدادًا لمباراة السودان في ملعب الخرطوم بتصفيات كأس العالم مع منتخب السودان، والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف، ووصف الصورة بأنها من الزمن الجميل الرائع في كرة القدم.

وأوضح الوخي، أنه ملتزم بالحجز الصحي، ودعا للالتزام به حتى الانتهاء من جائحة كورونا المستجد، مؤكدًا ثقته في تفهم المجتمع الليبي لهذه الأزمة وعدم الاستهانة بها وأن الوسط الرياضى به درجة كبيرة من الوعى.