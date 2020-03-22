الإعلام الرياضي يشارك في حملات التوعية ضد «كورونا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 22 مارس 2020, 03:35 مساء
الإعلام الرياضي في ليبيا يشارك في حملات التوعية ضد فيروس كورونا. (إنترنت)

يشارك الإعلام الرياضي في ليبيا مع هيئة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الليبية والاتحادات الرياضية في حملات التوعية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشر عدد من الإعلاميين الرياضيين رسائل على صفحاتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحث على المكوث في المنازل ومساعدة الأجهزة الوقائية، واتخاذ التدابير الصحية اللازمة من خلال الإرشادات التوعوية المرئية وحملات التعقييم لعديد الصالات والملاعب والمؤسسات الرياضية.

وقد نشر عديد الإعلاميين عبر صفحاتهم الشخصية رسائل مرئية تحت شعار «الزم بيتك»، وكذلك رسائل مرئية لعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والرياضيين بمختلف الأندية الليبية في حملة توعية لم تشهدها ليبيا.

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