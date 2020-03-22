رياضيو وإعلاميو ليبيا في «تحدي الخير» ضد كورونا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 22 مارس 2020, 03:02 مساء
المحترف الليبي حمدو الهوني نجم فريق الترجي التونسي. (أرشيفية : إنترنت)

في بادرة رائعة وإنسانية، وتحدي جديد من أبناء ليبيا في مساعدة الأسر المحتاجة والمهجرة من منازلها تكفل رياضيو ليبيا، وقبلوا التحدي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتكفل كل رياضي للتبرع لصالح العائلات الليبية بمساعدة هذه الأسر طيلة شهر رمضان المبارك، في تحدي بين اللاعبيين والإعلامين والشخصيات الرياضيه الليبية.

وكانت البادرة من نجم المنتخب الوطني وفريق الترجي التونسي، حمدو الهوني، الذي دخل في تحدي مع أصدقاءه وقام بتكفل 30 أسرة لمدة شهر، من ثم دخل أنيس سلتو التحدي بتكفل 20 أسرة، كما انه دعا أصدقاءه لذلك التحدي.

وكانت الإجابة سريعة جدًا من أصدقاء حمدو والسلتو، حيث اطلق لاعب المنتخب الوطني والرجاء المغربي سند الورفلي حملة (خيركم بأهله) يتكفل بها اللاعبين الليبيين المحترفين ومحلين بالتعاون مع صندوق الزكاة حي الأندلس بالعاصمة الليبية طرابلس، للإشراف على توزيع المساعدات على الأسر الليبية المحتاجة في هذه الازمة إلى غاية شهر رمضان.

وقد تبرع إلى ساعة إعداد التقرير، اللاعبون  حمدو الهوني وأنيس سلتو ومحمد صولة، وسند الورفلي، ومؤيد اللافي، وربيع اللافي، ومحمد زعبية والدوكالي الصيد، وعلي السريتي وعلي معتوق، ومحمد العجيلي وجهاد المنتصر ومهند الجالي.

اللاعب علي معتوق قبل (تحدي فعل الخير) وتكفل بمساعدة عدد من العائلات الليبية النازحة والمحتاجة في الجنوب الليبي، وأرسل إلى أصدقائه محمد العجيلي إداري المنتخب الوطني للشباب، كما أرسل نفس هذه المبادرة إلى كلا من أصدقائه اللاعبون علي أمادو، وموسي أبكر ونصر اقرا، وامحمد مفتاح.

وبدوره قبل إداري منتخب الشباب محمد العجيلي، التحدي وتكفل بمساعدة عدد من العائلات في مدينة سبها والجنوب الليبي في شهر رمضان المبارك، وأرسل العجيلي التحدي إلى كلا من: أحمد عزاقة وعلي معتوق وبدر حسن.

كما شارك لاعب المنتخب الوطني السابق جهاد المنتصر في «تحدي فعل الخير»، وتكفل بمساعدة عدد 30 عائلة ليبية في شهر رمضان، كما فعل نفس الشيئ الإعلامي مهند الجالي وتكفل بمساعدة عدد 10 عائلات ليبية.

وتحدي مهند الجالي، عدد من أصدقائة لفعل نفس هذه المبادرة وهم كلا من: المهاجم الدولي السابق أحمد الزوي والمهاجم الدولي السابق نادر كارة والفنان واصف الخويلدي.

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