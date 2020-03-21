القنطري يشكل لجنة متابعة لتنفيذ بيان الهيئة

رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري (أرشيفية : الإنترنت)

أصدر رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، القرار رقم (36) لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة متابعة تنفيذ بيان الهيئة بخصوص وقف النشاط الشبابي والرياضي للقطاعين العام والخاص.

وأوضح أن بنود عمل اللجنة ودور كل شخص بالإضافة لاسم رئيس اللجنة والأعضاء تحت شعار «ليبيا الحصن المنيع بشبابها»، وقد تحصلت «بوابة الوسط» على نسخة من القرارمن قبل مكتب الإعلام والتواصل بالهيئة.

وتكونت اللجنة، حسب المادة الأولى من هذا القرار، من عديد الشخصيات والخبرات الليبية، حيث ضمت اللجنة حسين عبد الرحمن محمد مدير إدارة الشؤون الرياضية رئيسًا، وعلي محمد السميعي رئيس اللجنة الوطنية للعمل التطوعي نائبًا للرئيس، وسالم قاسم سالم عضوًا ومقررًا، وعضوية كل عبد الفتاح علي قنبج مدير إدارة التطوير والتدريب والموارد البشرية، وحمزة صالح المهدوي مدير مكتب الإعلام والتواصل.

يأتي هذا بالإضافة إلى محمود رجب الأشهب مدير مكتب المتابعة بالهيئة، وعبير محمد عبيده مدير مكتب دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وحسين فيضان رئيس قسم التواصل مع المنظمات الشبابية ومطصفى حسين الطويبي عن دائرة الشؤون الإدارية والمالية ومندوبين عن اللجنة الأولمبية والبارالمبية، وجمعية بيوت الشباب وأيضًا عضوية عمر نجم الدين سلطان وعبد السلام علي بن نصر.

وجاء في المادة الثانية تتولى اللجنة المشكلة بهذا القرار كل ما يسند لها من مهام، ولها بشكل عام تنفيذ الإجراءات الاحترازية الواردة بقرار المجلس الرئاسي، ووضع آلية وضوابط عمل اللجنة والتقيد بالإجراءات والترتيب الصادرة من المجلس الرئاسي والتنسيق مع وزارة الصحة، وتعميم الضوابط والمنشورات ونشر التوعية والتثقيف عن طريق البرامج والعمل على متابعة عمليات التعقيم المنتظم والمستمر.

وجاء في المادة الثالثة من هذا القرار لرئيس اللجنة الحق في تشكيل فريق عمل؛ للعمل تحت الإشراف المباشر له ويتولى تحديد مهامه.

وتنص المادة الرابعة من هذا القرار أنه على رئيس اللجنة تقديم تقارير دورية عن عمل اللجنة أولاً بأول للسيد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة.