إخلاء مقر «كاف» في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 05:18 مساء

أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أحمد أحمد، أنه جرى توجيه الموظفين بمقر الاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة، بالعمل من المنزل خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار العدوى بفيروس «كورونا»، الذي اجتاح عديد الدول في مختلف أنحاء العالم.

نشر أحمد أحمد رسالة عبر موقع «كاف»، اليوم السبت، ذكر فيها: «أقدم لكم التحية من الاتحاد الأفريقي، كانت الأيام الماضية حزينة لكرة القدم الأفريقية والعالم بأسره، بسبب الطبيعة المتطورة لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية الآن أنه وباء عالمي. كان هناك إغلاق تام في بعض الدول والاتحادات الأعضاء، وفي بعض الحالات كان هناك إغلاق جزئي».

وأضاف: «على الرغم من كوننا منظمة لكرة القدم، فإن أحد أهدافنا المشاركة في مكافحة الآفات التي تشكل تهديدًا للقارة وللإنسانية، وفي هذا الصدد، اتخذنا قرارات رئيسية للسيطرة على انتشار كوفيد19 واحتوائه، ونتيجة لذلك أوقفنا جميع المسابقات بما في ذلك التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، وبطولة الأمم الأفريقية للمحليين، التي كانت مقررة بالكاميرون، كما تم تأجيل الجمعية العمومية العادية 42 للكاف إلى أجل غير مسمى».

وتابع: «كرة القدم هي شغف القارة، ولكن صحة اللاعبين والمسؤولين والشركاء والجماهير هي الأكثر أهمية في هذه المرحلة، أعرب عن خالص التعازي للأسر التي فقدت أحباءها، وأتمنى شفاءً سريعًا للمصابين».

واختتم أحمد أحمد حديثه قائلاً: «في ضوء هذا الانتشار، تم توجيه الموظفين العاملين في مقر (كاف) للعمل من المنزل اعتبارًا من 19 مارس الجاري، وحتى نهاية الشهر، علاوة على ذلك نراقب الوضع عن كثب ونبقى على اتصال دائم مع الشركاء العالميين مثل منظمة الصحة العالمية و(فيفا)».

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