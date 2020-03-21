شروق الزنتان يُتوج بكأس بطولة الجبل

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 21 مارس 2020, 04:38 مساء
بطولة الجبل الأولى لكرة القدم تشهد تتويج نادي الشروق بالزنتان (إنترنت)

أسدل الستار على بطولة الجبل الأولى لكرة القدم، بتتويج نادي الشروق بالزنتان بطلا للنسخة الأولى، بعد فوزه على جاره الوحدة بهدف دون رد، عبر ضربة جزاء عن طريق اللاعب حسام الهمالي.

عقب المباراة الختامية أقيم حفل التتويج بحضور وتتويج فريق الشروق بكأس البطولة والميداليات الذهبية، ونادي الوحدة بكأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية، كما توج بجائزة أفضل حارس عبدالرحيم الأزهري من الشروق، وبجائزة أفضل هداف أيوب محمد من الشروق أيضا برصيد ستة أهداف.

وتوج ناديا صقور الخلالفة والاعتصام بالرياينة بكأس الروح الرياضية وشهادات تقدير للأندية المشاركة، كما منحت دروع وشهادات تقدير للعديد من الجهات التي أسهمت في نجاح البطولة، من بينها مديرية الأمن وجهاز الخدمات العامة وغرفة التجارة والصناعة والمستشفى بمدينة الزنتان، وقسم النشاط المدرسي ومصحة تقوى الإيوائية ومدير المدينة الرياضية بالزنتان.

تابع البطولة من القنوات الإعلامية: قنوات 218، وليبيا روحها الوطن، وبانوراما، وليبيا الأحرار، والزنتان المسموعة، وقناة القلعة المسموعة، والمركز الإعلامي للبطولة، حيث أقيمت البطولة تحت إشراف وتنظيم لجنة العمل التطوعي بالزنتان، وبمشاركة أندية الشروق والوحدة والنصر من الزنتان، والأزهار «القلعة» والجبل «الأصابعة» والاعتصام «الرياينة» والنضال «ظاهر الجبل» والصقور «الخلالفة» والنضال «القريات» والتحدي «الحرابة».

بطولة الجبل الأولى لكرة القدم تشهد تتويج نادي الشروق بالزنتان (إنترنت)
بطولة الجبل الأولى لكرة القدم تشهد تتويج نادي الشروق بالزنتان (إنترنت)
بطولة الجبل الأولى لكرة القدم تشهد تتويج نادي الشروق بالزنتان (إنترنت)
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