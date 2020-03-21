أبوسليم تطلق حملة توعوية لمكافحة فيروس «كورونا»

أبوسليم تطلق حملة توعوية لمكافحة فيروس «كورونا» (إنترنت)

أكد مسؤول ملف الشباب والرياضة بأبوسليم، الصديق العباسي، فى تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، أن اجتماعا عقد بقاعة اجتماعات نادي أبوسليم ضم مدير مكتب الشباب والرياضة، محمود العلوص، ورئيس نادي أبوسليم حسين النائب، والمسؤول عن ملف الشباب والرياضة ببلدية أبوسليم، ومندوبين عن شركة سيول للمعدات الطبية، والحركة العامة للكشافة والهلال الأحمر والأمن المركزي بأبوسليم، ومكتب الإعلام بالبلدية، ومكتب الإعلام بالهيئة العامة للشباب والرياضة.

نوقشت في الاجتماع السبل الكفيلة بالبرنامج التوعوي للتعريف بفيروس «كورونا» وطرق الوقاية منه، وتم الاتفاق على جملة من الإجراءات من بينها توزيع مطويات إرشادية ومعدات طبية مباشرة للمواطن بعدة نقاط، بالإضافة إلى القيام بحملات تعقيم للمقار الإدارية والمؤسسات الخاصة والعامة، بداية من اليوم السبت، كإجراء احترازي لمكافحة فيروس «كورونا» هذه الجائحة التي تعصف بالعالم.

وأضاف العباسي أن بلدي أبوسليم قرر أيضا اتخاذ جملة من الإجراءات من بينها إغلاق كل الحدائق والمتنزهات والصالات الرياضية والترفيهية والمناسبات الاجتماعية العامة والخاصة الواقعة داخل بلدية أبوسليم، وإلزام شركات الدعاية والإعلان التى تملك لوحات إعلانية داخل نطاق البلدية بتخصيص 40% من إجمالي اللوحات لنشر مواد إعلانية تثقيفية للتوعية من الوباء العالمي فيروس «كورونا».