هيلان رئيسا لـ«رفع أثقال بنغازي»

جانب من منافسات رفع الأثقال الليبية (أرشيفية : إنترنت)

صدر عن رئيس الاتحاد الليبي لرفع الأثقال منار الدين الشلي قرارًا بإعادة تشكيل الاتحاد الفرعي للأثقال ببنغازي برئاسة نوري سالم هيلان ونائبه محمد مصطفى الرقيق ومقرره علي جمعة الطحاوي وأمين صندوقه المبروك عبدالقادر الفيتوري وعضوية يونس مصطفى المستيري وعبدالرحمن بدر المجبري ومحمد موسى العبيدي.

وسبق وعمم الاتحاد الليبي لرفع الأثقال منشورًا على أعضاء مكتبه التنفيذي ورؤساء الاتحادات الفرعية بالمناطق ورؤساء اللجان بالاتحاد يطلب فيها منهم إيقاف جميع النشاطات من تظاهرات ومهرجانات وتجمعات ومسابقات تحت أي مسمى وبكافة تنوعها وتبعيتها، سواء أكان ذلك نشاطًا رسميًّا وديًّا محليًّا أو خارجيًّا، وغلق جميع الصالات المزاولة لرياضة رفع الأثقال لحين إشعار آخر.

يأتي هذا حفاظًا على سلامة الرياضيين والمدربين والإداريين بسبب انتشار فيروس «كورونا» في عديد دول العالم، ومن بينها دول الجوار، والالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية التي تصدرها وزارة الصحة بهذا الخصوص.