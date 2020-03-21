فرحات: هدفنا التتويج أولمبياً ودولياً

استراتيجية الاهتمام بالمتميزين بدأت مع عشرة اتحادات رياضية (إنترنت)

أكد عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وعضو لجنة الاهتمام بالرياضيين المتميزين كريم فرحات، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، أن تنفيذ استراتيجية الاهتمام بالمتميزين بدأت أولى مراحلها التنفيذية مع عشرة اتحادات رياضية استوفت إجراءاتها المتعلقة بالموافقة والانضمام للاستراتيجية في الوقت الحالي.

وأضاف: «بعثت الاتحادات عبر لجانها الفنية أسماء رياضييها في فئة الناشئين، الذين من المتوقع مشاركتهم ببطولة أفريقيا للشباب في لوسوتو 2020، وبدورها قام فريق عمل بالأكاديمية الأولمبية الليبية وبمعاملها إجراء القياسات الجسمية تمهيدًا لإجراء الاختبارات والكشوفات الطبية التي كان من المفترض البدء بها منذ الأسبوع الفائت لولا جائحة كورونا».

وأكمل فرحات حديثه قائلاً: «أهداف البرنامج الذي تشرف عليه اللجنة هو المساهمة مع الاتحادات في خلق بيئة مناسبة للعمل وفق الطرق العلمية والمنهجية في تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية الرياضية، كما في خط متوازٍ تعمل اللجنة على بناء قاعدة بيانات موحدة هي بالفعل أصبحت موجودة وسنتمكن من توظيفها لصالح المنظومة الرياضية سواء الاتحادات أو اللجان المسؤولة عن المشاركات الخارجية».

واستطرد: «أيضًا الجهات ذات العلاقة كما ستساعد هذه المنظومة في التعرف على الاحتياجات وتقدير حجم الإمكانات المطلوبة لتنفيذ خطط وبرامج اللجان الفنية للاتحادات المتفاعلة ومعرفة مَن يمكن إشراكه وفق معايير اللجنة الأولمبية الدولية في البرامج التي يشرف عليها التضامن الأولمبي أو البرامج المقترحه بالاتفاقات الرياضية بين الأولمبية الليبية ونظيراتها في الدول الأخرى للوصول برياضيينا إلى منصات التتويج المهمة».

وأضاف فرحات: «نجاح هذا العمل يحتاج إلى تكاتف جهود الجميع عن طريق التنسيق والتعاون بين مكونات المنظومة الرياضية متمثلة في اللجنة الأولمبية وهيئة الشباب والرياضة والاتحادات من جهة، والمؤسسات الحكومية كوزارة التعليم متمثلة في كليات التربية البدنية وإدارة النشاط المدرسي كما وزارة الصحة والخارجية من جهة أخرى، وبمساندة مجتمعية من لدن الشركات الخاصة ورجال الأعمال التي من المفترض أنها ترعى اتحادات وتتبنى رياضيي النخبة كمسؤولية اجتماعية».

وأوضح: «اللجنة تحظى باهتمام خاص من قبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وتعمل بالتنسيق المباشر مع إدارة الاتحادات الرياضية سواء في التخطيط أو التنفيذ، وتسعى لتشكيل فرق عمل مع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرار برنامج إعداد النخب والاهتمام بالرياضيين المتميزين».

واختتم عضو اللجنة بأسفه على توقف النشاط والفعاليات موقتًا، مصرحًا بأن اهتمام الأولمبية خلال هذه الفترة ينصب على مساهمتها مع باقي قطاعات الدولة في مكافحة وباء فيروس كورونا، الذي ندعو الله أن يقي كل ليبيا وشعبها والإنسانية جمعاء منه، والخروج بسلامة من هذه الأزمة قريبًا بعون الله.

استراتيجية الاهتمام بالمتميزين بدأت مع عشرة اتحادات رياضية (إنترنت)

استراتيجية الاهتمام بالمتميزين بدأت مع عشرة اتحادات رياضية (إنترنت)