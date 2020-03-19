مبارك يشيد بنجاح معسكر ألعاب القوى بالجزائر

منتخب ليبيا لألعاب القوى. (إنترنت)

أشاد أمين الاتحاد الليبي لألعاب القوى، وليد مبارك، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الخميس بثلاثي منتخب ليبيا لألعاب القوى على التزامهم في معسكرهم الخارجي بالعاصمة الجزائرية وحرصهم ورغبتهم في تشريف الرياضة الليبية.

وحيا مبارك مدرب منتخب القوى الجزائري القدير بشير معريش على جهوده الكبيرة المبذولة، مضيفا أن هناك تحسنا كبيرا في المستوى الفني لجميع المتسابقين.

يشار إلى معسكر منتخب ليبيا لألعاب القوى بالعاصمة الجزائرية يشارك فيه ثلاثة متسابقين، وهم: علاء الجورني في سباق 800 متر، ومنذر أبوالقاسم السالمي سباقي 400 / 800 متر، وأحمد السباعي 400 متر.

يذكر أن معسكر ألعاب القوى الليبيي بدأ بالجزائر من ديسمبر الماضي، وسيتواصل حتى موعد بطولة أفريقيا لألعاب القوى للميدان والمضمار، والتي ستستضيفها الجزائر يونيو المقبل.