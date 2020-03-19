هيئة الرياضة تطلق حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 19 مارس 2020, 04:51 مساء
إدارة التدريب والتطوير بالهيئة العامة للشباب والرياضة. (إنترنت)

أكد مدير إدارة التدريب والتطوير بالهيئة العامة للشباب والرياضة أن الهيئة أطلقت أمس حملتها التوعوية بالتعاون والتنسيق مع مركز أرصاد الأمراض والتوعية بوزارة الصحة.

وعلمت «بوابة الوسط» أن الحملة استهدفت موظفي الهيئة تم فيها التعريف بفيروس كورونا والحد من خطورته بمحاضرة بصالة اجتماعات هيئة الشباب والرياضة بمنطقة النوفليين بطرابلس.

وحاضر في الحملة الدكتور الصادق البهيليل صحبة الدكتورين إسراء وأخضير، وتم التعريف فيها بفيروس كورونا وأعراضه وطرق انتشاره وأساليب الوقاية وكيفية التعامل بين الأفراد في المجتمع وآلية استعمال أجهزة الهاتف الجوال وأسطح المكاتب والمصافحة.

كما تم خلال الحملة مناقشة تحديد المسافة بين المتحدثين والتعريف بمدة حضانة المرض وعلاقتها بالحجر الصحي خاصة بالقادمين من الخارج.

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