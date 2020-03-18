حشاد: الصين جاهزة لتنظيم الألعاب الدولية المدرسية

دورة الألعاب الدولية المدرسية التي ستقام بمدينة (جينجيناق). (إنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب طارق حشاد، أن الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية تلقى تأكيدات من الصين المستضيفة لدورة الألعاب الدولية المدرسية التي ستقام بمدينة (جينجيناق) في الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر 2020.

وأوضح حشاد، في تصريح إلى "بوابة الوسط"، أن خطاب الحكومة الصينية جاء: "أن الحكومة الصينية تضع دائما سلامة الناس أولاً، وأنها لم تضيع وقتاً في وضع جميع موارد البلاد للوقاية ومكافحة هذا المرض بكل شفافية، وقد أشاد المجتمع الدولي بما في ذلك منظمة الصحة الدولية لتصدي الصين للوباء".

كما تنشر لجنة الصحة الوطنية لجمهورية الصين الشعبية على موقعها الرسمي نشرة يومية عن الوباء مع معلومات تظهر أن انتشار الوباء يمكن السيطرة عليه الآن، وأن الوباء سيتم القضاء عليه، قبل موعد البطولة، مما يضمن صحة وسلامة جميع الوفود والمنظمين.

وتؤكد الصين إقامة الألعاب الدولية المدرسية الصيفية (جمناسياد) في موعدها بمدينة (جينجيانق) وبعدد 18 لعبة رياضية من بينها كرة القدم والسلة وألعاب القوى والقوس والمبارزة والجودو والتكواندو والوشو والمصارعة والشطرنج والجمباز وكرة الريشة والقفز بالحبل والغطس والسباحة.