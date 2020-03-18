وفد من نقابة الإعلاميين الرياضيين يزور نادي الحرية بسلوق

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأربعاء 18 مارس 2020, 03:08 مساء
وفد من نقابة الإعلاميين الرياضيين يزور نادي الحرية (تصوير- عمران الكاديكى)

بدعوة كريمة من إدارة نادي الحرية بمنطقة سلوق زار وفد من النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين برئاسة نصر المهدوي مقر نادي الحرية الرياضي بمنطقة سلوق.

وقام وفد النقابة بجولة داخل مرافق النادي والاطلاع على الملاعب التي تم إنجازها حديثاً وجولة داخل صالة لعبة الكاراتيه وأثنى وفد النقابة على المجهودات الكبيرة من الإدارة من أجل الرقي بناديهم.

وقامت نقابة الإعلاميين الرياضيين بإهداء شعار النقابة إلى إدارة نادي الحرية كتقدير لهذه المؤسسة الرياضية، وتم بعدها تكريم نادي الحرية وفد النقابة ومنحهم شهادات الشكر والتقدير.

حضر الأمسية الرياضية الإعلامية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الحرية، وعدد من الأبطال والحكام الدوليين للعبة الكاراتيه، بالإضافة إلى عدد من الإداريين والمدربين وقدامى الرياضيين بالنادي.

كما حضر السيد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم يونس الكزة الذي سبق أن ترأس نادي الحرية، ورئيس الاتحاد الفرعي سلوق قمينس للعبة الكارتية محمد العجل.

وفد من نقابة الإعلاميين الرياضيين يزور نادي الحرية (تصوير- عمران الكاديكى)
وفد من نقابة الإعلاميين الرياضيين يزور نادي الحرية (تصوير- عمران الكاديكى)
وفد من نقابة الإعلاميين الرياضيين يزور نادي الحرية (تصوير- عمران الكاديكى)
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