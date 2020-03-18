«قنبور» يقطع معسكره بتونس ويصل ليبيا سالما ومنتخب المحليين في طرابلس عبر البر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 18 مارس 2020, 02:37 مساء
البطل الليبي حسين قنبور (أرشيفية : إنترنت)

قطع الجداف الدولي حسين قنبور معسكره المتقدم بتونس الذي بدأ منذ أشهر، وذلك بعد أن قرر الاتحاد الليبي للتجديف إيقاف المعسكر التحضيري للجداف حسين قنبور والذي انتظم فيه بتونس تحضيرا لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 تحت إشراف الاتحاد الدولي وبالتنسيق مع الاتحاد الليبي، وكان قنبور وصل إلى طرابلس سالما معافى.

من جهة أخرى أصدرت اتحادات بناء الأجسام والتايكوندو والكارتية والجودو ورفع الأثقال والقوة البدنية بيانات أكدت فيها إيقاف جميع الأنشطة الرياضية وقفل جميع الصالات الرياضية ومنع أي تجمعات رياضية في الأندية والصالات.

ووصلت مساء أمس الثلاثاء بعثة منتخب المحليين لكرة القدم إلى طرابلس عن طريق البر بعد إنهاء معسكر سوسة وتأجيل موعد بطولة الشأن إلى موعد آخر لم يحدد بعد وهم بصحة جيدة بعد أن خضعوا للكشف الطبي في البوابة التونسية والليبية.

وكانت هيئة الشباب والرياضية واللجنة الاولمبية الليبية اكدت وقف النشاط الرياضي في ليبيا مع ارشادات لمكافحة فيروس كورونا.

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