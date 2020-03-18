اتحاد فرعي كرة القدم بخليج سرت يفعل وقف نشاط الأندية حتى إشعار آخر

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 18 مارس 2020, 01:45 مساء
جانب من مباراة افتتاح الملعب (اخبار سرت)

أوقف رئيس الاتحاد الفرعى لكرة القدم بمنطقة خليج سرت محمد مسعود سليمان كافة الأنشطة الرياضية واللقاءات  لكافة الأندية الرياضية الواقعة في نطاق اختصاصات الاتحاد الفرعي بخليج سرت الذي يضم أندية سرت وأبوهادي والوادي الأحمر والنوفلية وهراوة ورأس لانوف والبريقة.

وقال نائب رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم خليج سرت عقيلة مصباح في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء «إن رئيس الاتحاد وجه كتابا لكافة إدارات الأندية بإيقاف نشاطها الرياضي والتدريبات لإشعار آخر حرصا والتزاما مع مؤسسات الدولة الليبية بالخصوص بسحب كافة الموافقات والأذونات بإقامة الأنشطة الرياضية واللقاءات في نطاق خليج سرت».

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