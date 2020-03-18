«كورونا» يغلق الصالات المزاولة رفع الأثقال

جانب من منافسات رفع الأثقال الليبية (المركز الإعلامي)

عمم الاتحاد الليبي لرفع الأثقال منشورا على أعضاء مكتبه التنفيذي ورؤساء الاتحادات الفرعية بالمناطق ورؤساء اللجان بالاتحاد يطلب فيها منهم إيقاف جميع النشاطات من تظاهرات ومهرجانات وتجمعات ومسابقات تحت أي مسمى وبكافة تنوعها وتبعيتها سواء أكان ذلك نشاطا رسميا وديا محليا أو خارجيا وغلق جميع الصالات المزاولة رياضة رفع الأثقال لحين إشعار آخر.

يأتي هذا حفاظا على سلامة الرياضيين والمدربين والإداريين بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، ومن بينها دول الجوار والالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية التي تصدرها وزارة الصحة بهذا الخصوص.