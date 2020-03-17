رسميا.. تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين

المنتخب الوطني يتوج بطلا لنسخة البطولة الثالثة بملاعب جنوب أفريقيا العام 2014. (أرشيفية : الوسط)

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين (الشان)، التي كان مقررًا انطلاقها أوائل شهر إبريل المقبل في الكاميرون، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يشار إلى أن البطولة الافريقية للمحليين (الشان) كانت ستقام في الكاميرون خلال الفترة بين 4 أبريل وحتى الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

وقرر الجهاز الإداري لمنتخب المحليين لكرة القدم، إنهاء المعسكر الاستعدادي بمدينة سوسة التونسية، الذي أُقيم تحت إشراف المدرب التونسي فوزي البنزرتي، ومساعده علي المرجيني والطاقم المصاحب له، والذي استمر لأكثر من 10 أيام.

وقال المدير الإداري للمنتخب كمال الترهوني، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «قررنا العودة إلى طرابلس عن طريق البر، وإيقاف المعسكر حفاظًا على صحة الرياضيين والأطقم الفنية وللظروف الصحية المتبعة في تونس» بسبب فيروس كورونا المستجد.