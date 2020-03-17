رياض اللافي لـ«بوابة الوسط»: مؤيد في ليبيا وسط الأهل رغم «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط: وليد العدوي | الثلاثاء 17 مارس 2020, 03:52 مساء
مهاجم المنتخب الليبي مؤيد اللافي (أرشيفية : الإنترنت)

في ظل حالة الهلع المسيطرة على العالم بأسره، بسبب انتشار فيروس «كورونا المستجد» عالميًّا، الذي تسبب في إيقاف جميع مناشط الحياة السياسية والاقتصادية والرياضية، حرصت «بوابة الوسط» على الاتصال برياض اللافي مدير أعمال والشقيق الأكبر لنجم الكرة الليبية المحترف بصفوف فريق «اتحاد العاصمة» الجزائري مؤيد اللافي لمعرفة طقوسه الخاصة حول ما يحدث.

وقال رياض اللافي «مؤيد حاليًا يتواجد وسط أسرته في ليبيا، بعد توقف الدوري الجزائر المحترف به، كحال كل دوريات العالم، ويعيش حياة طبيعية جدًّا، الحمد لله، وسط الأصدقاء، دون أن يمنع ذلك من اتخاذ الكثير من الاحتياطات والمحاذير الطبية المعروفة».

وأكمل مدير أعمال مؤيد اللافي قائلاً: «لا أحد يعرف ما هي الخطط المستقبلية، وكيف وإلى أين سنتحرك، بعد انتشار هذا الفيروس اللعين، ونسأل الله السلامة للجميع».

واختتم رياض اللافي حديثه قائلاً: «كان يملؤنا جميعًا الأمل في دخول منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات القارية المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون (كان 2021)، أمام غينيا الاستوائية، وكان مؤيد متحمسًا لها، حيث زادت أسهم فرسان المتوسط في المنافسة، بعد اقتناص أول ثلاث نقاط أمام تنزانيا، لكن، الأجواء الحالية أجلت كل شيء، وإنا لمنتظرون».

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