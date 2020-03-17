هنكه وزينهم والفيتوري أبطال «الفصول الأربعه للشطرنج»

بطولة «ربيع الفصول الأربعة للشطرنج» تشهد ختامًا قويًّا (إنترنت)

أسدل أمس الإثنين الستار على بطولة «ربيع الفصول الأربعة للشطرنج»، التي جرت بصالة دار الثقافة والفنون بشارع ميزران بطرابلس تحت إشراف وتنظيم الجمعية الليبية للشطرنج وبمشاركة 29 لاعبًا موزعين حسب تصنيفاتهم على ثلاث مجموعات جاءت نتائجها النهائية على النحو التالي:

الفيتوري

توج ميلاد الفيتوري بذهبية المجموعة الأولى برصيد 6.5 نقطة، ونال عبدالعزيز المنصوري الميدالية الفضية برصيد 6 نقاط والبرونزية لجمال العريفي برصيد 6 نقاط ورابعًا مهند الهلاوي 5.5 نقطة، وخامسًا عبدالسلام بوخشيم 5 نقاط، وسادسًا إبراهيم القيادي 4.5 نقطة، وسابعًا محسن الدغري 3.5 نقطة، وثامنًا حمدي العقوري 2.5 نقطة، وتاسعًا علاء الدين الشريف 2.5 نقطة، وعاشرًا عبدالرحمن التير بنقطتين.

زينهم

توج محمد زينهم بذهبية المجموعة الثانية برصيد7.5 نقطة، ونال الفضية مفتاح لاغا برصيد 6نقاط والبرونزية لصلاح الجياشي 5.5 نقطة، ورابعًا خالد فرنكة 5.5 نقطة، وخامسًا عبدالمطلب الزروق 5 نقاط، وسادسًا مسعود قشوط 4 نقاط، وسابعًا حمزة الدبار 4 نقاط، وثامنًا فيصل زقطة 3.5 نقطة، وتاسعًا مالك البوسيفي 2.5 نقطة، وعاشرًا عماد بركة 1.5 نقطة.

هنكه

توج علي هنكة بذهبية المجموعة الثالثة برصيد 6.5 نقطة، ونال عمر دربوك الفضية بـ 5.5 نقطة، وتوج عادل المشرقي بالبرونزية برصيد 5.5 نقطة، ورابعًا وديع الزنتوتي 5.5 نقطة، وخامسًا معتز الشريف 4.5 نقطة، وسادسًا عبدالجميد هنكة 3.5 نقطة، وسابعًا محمد أبوزريبة بنقطتين، وثامنًا معاذ أبوراوي 1.5 نقطة، وتاسعًا عبدالوارث التونسي 1.5 نقطة.

وفى تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال مدير البطولة ورئيس جمعية الشطرنج أحمد شراطة: «أهنئ اللاعبين المتفوقين وأحيي الحكمين الرئيسيين سعيد زبيده وعمر الفرجاني، واللاعبين المشاركين والإعلام الرياضي والمسؤولين بدار الثقافة والفنون على دورهم الكبير ومساهمتهم فى النجاح البطولة».

بطولة «ربيع الفصول الأربعة للشطرنج» تشهد ختامًا قويًّا (إنترنت)