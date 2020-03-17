تأجيل بطولة ليبيا لفروسية قفز الحواجز

تأجيل بطولة ليبيا لفروسية قفز الحواجز (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس اتحاد الفروسية الليبي إبراهيم المزوغي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن تأجيل بطولة ليبيا لفروسية قفز الحواجز، التي كان مقررًا لها السبت المقبل 21 مارس إلى موعد لاحق، جاء بسبب تأجيل النشاط الرياضي على خلفية انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وأضاف المزوغي أن التأجيل جاء بقرار من الاتحاد العام بعد أن سبقه قرار وقف النشاط خلال هذه الفترة؛ حرصًا على سلامة الرياضيين وكإجراءات وقائية من فيروس «كورونا» المستجد.

يذكر أن هيئة الشباب والرياضة و«الأولمبية الليبية» أصدرتا تعليماتهما بشأن إيقاف نشاط الاتحادات الرياضية في هذه الفترة.