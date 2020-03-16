إنهاء معسكر منتخب المحليين لكرة القدم

جانب من تدريبات المنتخب الوطني. (إنترنت)

قرر الجهاز الإداري للمنتخب المحليين لكرة القدم، إنهاء المعسكر الاستعدادي بمدينة سوسة التونسية، الذي أُقيم تحت إشراف المدرب التونسي فوزي البنزراتي، ومساعده علي المرجيني والطاقم المصاحب له، والذي استمر لأكثر من 10 أيام.

وقال المدير الاداري للمنتخب كمال الترهوني، في تصريح إلى "بوابة الوسط": "قررنا العودة إلي طرابلس صباح الغد عن طريق البر وإيقاف المعسكر حفاظا على صحة الرياضيين والأطقم الفنية وللظروف الصحية المتبعة في تونس بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) قرر تأجيل بطولة الشان بالكاميرون دون أن يحدد موعدا محددا لها.