قشوط: مواهب واعدة في بطولة ربيع التنس بطرابلس

اختتام بطولة الربيع لتنس الطاولة. (إنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الفرعي للتنس طرابلس، علي قشوط، على نجاح بطولة الربيع لتنس الطاولة، التي جرت على ملاعب المدينة الرياضية طرابلس.

وأوضح قشوط، في تصريح إلى "بوابة الوسط"، أن البطولة شارك فيها 70 لاعبا للفئات (10 ،12 ؛ 14 ، 16) بالإضافة إلى البنات.

وأضاف قشوط أن البطولة ظهر خلالها عدة مواهب واعدة ينتظرها مستقبل زاهر متى وجدت الاهتمام والرعاية، وأتيحت أمامها فرص المشاركة ومن بينها إبراهيم الشتيوي وعبدالرحمن أبوقصيعة، وإلياس إسكندر ومحمد الطيب وأحمد رفيق وغني عاشور وازار ابوحليقه.

وجاءت النتائج النهائية للبطولة كالتالي..

تتويج اللاعب أنس الطيب بكأس وذهبية بطولة تحت 9 سنوات، ونيل الفضية للاعب مالك فلفل، والبرونزية للاعبين عبدالرحمن السوكني ومحمد عاشور.

وفي بطولة تحت 10 سنوات: توج بها اللاعب الموهبة أحمد رفيق، ونال الفضية عبيدة الشوكاني، وتوج بالبرونزية اللاعبين محمد الجبو وعمر دغيم.

بطولة تحت 12 عامًا: توج بها اللاعب مؤنس شحاتة، ونال والميدالية الفضية اللاعب محمد جمعة، والميدالية البرونزية للاعبين عبد الحميد الشريف وشعيب الكوني.

بطولة تحت 14 عامًا: توج بها اللاعب إبراهيم الشتيوي، ونال الفضية اللاعب عبدالرحمن أبوقصيعة.