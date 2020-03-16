أبوقراص على رأس رابطة أندية المنطقة الجنوبية

علي محمد أبوقراص (أرشيفية : الإنترنت)

وسط أجواء رياضية سادتها روح التحلي بالمسؤولية والحرص على تكاتف وحشد كل الجهود والاستفادة من كل الخبرات من أجل الدفع بالرياضة نحو الأفضل وانتقاء واختيار الكوادر المؤهلة لقيادة المرحلة المقبلة، توج الملتقى العام للأندية الرياضية بالمنطقة الجنوبية الذي عقد بمدينة أوباري بحضور رؤساء وممثلي مختلف أندية الجنوب، باختيار علي محمد أبوقراص ومنحه الثقة ليترأس رابطة أندية الجنوب.

الاختيار لاقى ترحابًا شديدًا، حيث وُصف بـ«الرجل المناسب في المكان المناسب» لما عرف عن أبوقراص من تجاربه وخبراته الكبيرة في المجالين الرياضي والإداري كونه من العناصر المؤهلة القادرة على النجاح في مهمته القيادية الجديدة.

علي محمد أبوقراص من مواليد سبها 1972 سبق أن تولى رئاسة مجلس إدارة نادي «الشرارة» بسبها لمدة تسع سنوات، كما عمل عضوًا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم في عهد صلاح العربي وفي وجود خبرات إدارية كبيرة أبرزها الخبير الإداري أحمد عبد المجيد والحكم الدولي الراحل إبراهيم الجمل، كما كلف مؤخرًا بمنصب نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد الليبي لكرة القدم.