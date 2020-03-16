«كورونا» يفتح مجالا للكلاب مع نجوم ريال مدريد وبرشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 04:25 مساء
ميسي رفقة نجله وكلبه (أرشيفية : الإنترنت)

يبحث لاعبو كرة القدم في أوروبا عن وسائل مختلفة لملء وقت فراغهم، في ظل تعليق المنافسات بسبب فيروس «كورونا المستجد»، وينشرون عبر مواقع التواصل نشاطات متنوعة مثل تمضية الوقت مع أولادهم، الاهتمام بعشب الحديقة، واللعب مع كلابهم، حيث فرض تفشي فيروس «كورونا»، الذي حصد حياة أكثر من 6 آلاف شخص حول العالم، شللاً شبه كامل في المنافسات الرياضية، لاسيما في أوروبا، حيث تم تعليق منافسات معظم البطولات الوطنية، إضافة الى مسابقتي دوري الأبطال ويوروبا ليغ القاريتين.

نشر الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة «برشلونة» صورة تجمعه مع نجليه في منزله، مرفقة برسالة جاء فيها: «هذه أوقات معقدة بالنسبة إلينا جميعًا، نحن قلقون مما سيحدث، ونريد أن نساعد من خلال وضع أنفسنا مكان الذين يعانون من أسوأ ما يحصل، لأنه أثّر عليهم بشكل مباشر، أو من خلال تواجدهم على الخط الأمامي في المستشفيات والمراكز الطبية».

أما قائد فريق «ريال مدريد»، المدافع سيرجيو راموس، فنشر لقطات وأشرطة مصورة له وهو يقوم بتدريبات رياضية داخل منزله على آلة الجري، بينما نشر زميله المهاجم الفرنسي كريم بنزيما صورًا له وهو يقوم بتدريب الإحماء ورفع الأثقال، كما ظهر في الشريط إلى جانب كلبه لقضاء الوقت كما يفعل ميسي دائمًا.

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