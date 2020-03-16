3 مباريات في نهائي شطرنج الجنوب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 16 مارس 2020, 02:58 مساء
قاعة المسرح الشعبي بسبها تستقبل نهائيات بطولة الشطرنج (إنترنت)

تشهد قاعة المسرح الشعبي بسبها اليوم الإثنين نهائيات بطولة الشطرنج لأندية الجنوب بحسب صفحة أندية الجنوب الرياضية.

ويقام نهائي الفئات السنية ويجمع صابر العجمي من الإخاء هون مع بشير مصباح من المهدية، وفي نهائي الكبار محمد إدريس من نادي الجزيرة مع أحمد سالم من الشرارة وفى نهائي فئة الهواة سيلتقي عبدالحكيم الشريف مع صلاح ساسي.

كما تواصلت أخيرا بدار الثقافة والفنون بشارع ميزران بطرابلس فعاليات بطولة الفصول الأربعة للشطرنج تحت إشراف وتنظيم الجمعية الليبية للشطرنج بمشاركة 29 لاعبا وزعوا حسب تصنيفهم على ثلاث مجموعات.

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