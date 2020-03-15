القنطري يزور نادي الشط.. ويؤكد الاهتمام بالبنية التحتية

جانب من زيارة رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري لنادي الشط. (إنترنت)

أجرى صباح اليوم رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، زيارة لنادي الشط، والتقاء برئيس مجلس إدارة النادي رضا الترهوني، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وتجول القنطري في مرافق النادي مبديا إعجابه بما تحقق من إنجازات في البنية التحتية، مؤكدًا في تصريح إلى «بوابة الوسط»، حرص هيئة الشباب والرياضة على الاهتمام بالبنية التحتية والرقي للأندية الليبية.

هيئة الشباب والرياضة أسهمت مساهمة فاعلة في تعشيب أرضية ملعب نادي الشط، بالإضافة إلى الشركات الاستثمارية التي جهزت بالنادي بجميع المرافق من صالات وحمامات بخارية وثلجية وغرف تغيير ملابس، ومقهى نموذجي وصالة ألعاب للأطفال ومحلات تجارية وحوض سباحة ومبنى إداري نموذجي.