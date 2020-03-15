قريميدة: اتجاه قوي لتأجيل بطولة «الشان» بسبب «كورونا»

المراقب الدولي محمد قريميدة (أرشيفية : الإنترنت)

قال المراقب الأفريقي الأمين العام المساعد للاتحاد الليبي لكرة القدم، محمد قريميدة، إن الكاميرون أبلغت سفارتها في الخارج بضرورة الكشف على مرض فيروس كورونا المستجد.

وأوضح قريميدة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الإجراءات التي تتخذها الكاميرون، بسبب أنها ستستضيف بطولة المحليين «شان»، المقرر انطلاقها في الرابع من أبريل المقبل، والتي سيشارك فيها المنتخب الليبي.

وأكد المراقب الأفريقي، أن قرارا وشيكا سيصدر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بخصوص مصير البطولة وأنها الأقرب للتأجيل بسبب انتشار فيروس «كرونا» المستجد في العالم.

يواصل المنتخب الوطني الليبي للاعبين المحليين لكرة القدم تدريباته في معسكره الاستعدادي بمدينة سوسة التونسية، تحت إشراف المدرب التونسي فوزي البنزرتي ومساعده علي المرجيني والطاقم المصاحب له.

وأكد المدير الإداري للمنتخب، كمال الترهوني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» من تونس اليوم الأحد، أن المنتخب الوطني للمحليين ما زال مستمرا في تدريباته اليومية بمعسكره الخارجي في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» غدا الإثنين بشأن بطولة المحليين «شان» بالكاميرون المقرر انطلاقها في الرابع من أبريل المقبل.