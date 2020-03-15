تعرف على ترتيب شطرنجية الفصول الأربعة

جانب من منافسات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

جرى اليوم قبل تعليق النشاط الرياضي في ليبيا الجولة السابعة لبطولة شطرنج الفصول الأربعة، التي تشرف عليها وتنظمها جمعية الشطرنج.

وجاء الترتيب في المجموعات الثلاث على النحو التالي:

المجموعة الأولى

المجموعة الأولى يتصدرها اللاعب ميلاد الفيتوري 5,5 نقطة، وثانيا عبدالعزيز المنصوري 5 نقاط، وثالثا مهند الهلاوي 4,5 نقطة، ورابعا جمال العريفي 4 نقاط، وخامسا محسن الدغري 3,5 نقطة، وسادسا إبراهيم القيادي 3,5 نقطة، وسابعا عبدالسلام بوخشيم 3 نقاط، وثامنا حمدي العقوري 2,5 نقطة، وتاسعا علاء الدين الشريف 2,5 نقطة، وعاشرا عبدالرحمن التير بنقطة واحد.

المجموعة الثانية

المجموعة الثانية يتصدرها المصري محمد زينهم، وبالعلامة الكاملة 7 نقاط، من 7 جولات، وقرب الملاحقين مفتاح لاغا 5 نقاط، وثالثا صلاح الجياشي 4,5 نقطة، ورابعا مسعود قشوط 3,5 نقطة، وخامسا عبدالمطلب الزروق 3 نقاط، وسادسا حمزة الدبار 3 نقاط، وسابعا خالد فرنكة 2,5 نقطة، وثامنا فيصل زقطة 2,5 نقطة، وتاسعا عماد بركة 1,5 نقطة، وعاشرا مالك البوسيفي 1,5 نقطة.

المجموعة الثالثة

المجموعه الثالثة يتصدرها اللاعب علي هنكة بـ5,5 نقطة من 7 جولات، وياتي ثانيًا عادل المشرقي 4 نقاط، وثالثا عمر دربوك 3,5 نقطة، ورابعًا وديع الزنتوتي 3,5 نقطة، وخامسًا معتز الشريف 3,5 نقطة، وسادسا عبدالحميد هنكة 2,5 نقطة، وسابعًا محمد أبوزريبة نقطين، وثامنا عبدالوارث التونسي 1,5 نقطة، وتاسعا معاذ ابوراوي نقطة واحدة.

يذكر أن بطولة شطرنج الفصول الأربعة باق منها جولتان فقط، ولكن الهيئة العامة للشباب والرياضة الليبية، برئاسة بشير القنطري، أصدرت اليوم الأحد، بيانًا رسميًا، أعلنت فيه تعليق كافة الأنشطة الرياضية في البلاد، خوفًا من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).