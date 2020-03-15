أندية الجنوب تكرم القنطري بجائزة العمل الرياضي

رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري. (أرشيفية : إنترنت)

منحت الأندية الرياضية بالجنوب الليبي، في ختام ملتقاها الرياضي الذي عقدته بمدينة أوباري، رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، جائزة فزان للعمل الرياضي، للعام 2019 / 2020.

وعلمت «بوابة الوسط» أن تكريم القنطري، جاء تقديرًا لاهتمامه ودوره الكبير والمتميز في خدمة الرياضية بالجنوب، وتطوير بنيتها التحتية من إنشاء وتعشيب وصيانة وتطوير لعدد كبير من الملاعب والمضامير والصالات الرياضية.

يذكر أن هيئة الشباب والرياضة أبدت في العام 2019 اهتماما كبيرا ومتزايدا بالبنية التحتية في العديد من مدن الجنوب، تمثلت في عشرات المشاريع الرياضية من ملاعب وصالات ومضامير وصيانة وتطوير بيوت الشباب ومقار الكشافة من بينها إنشاء صالة ألعاب رياضية بمدينة سبها وصيانة وتطوير جمعية بيوت الشباب بسبها.

كما قامت بصيانة مفوضية الكشاف سبها وصيانة وتطوير الملعب البلدي سبها وتعشيب ملعب أسامة بمنطقة الغريفة، وتركيب مضمار ألعاب القوى بالغريفة وتعشيب ملعب براك الشاطئ وتوريد ومضمار ألعاب القوى بنادي الفداء.

بالإضافه إلى تعشيب ملعب نادي العلا بمنطقة سمنو وتعشيب ملعب المدينة الرياضية غات وصيانة مرافقها الرياضية ومدينة وإنشاء صالة رياضية بغات وصيانة وتطوير فوج الكشافة غات، وتعشيب ملعب الساحة الرياضية وبمنطقة مرزق وتعشيب ملعب حج حجيل وصيانة وتطوير بيوت الشباب بمرزق.

كما تم إنشاء 16 ملعبًا للخماسيات بمدن الجنوب سبها ومرزق وغات وأم الأرانب وأوباري وبريك والديسة والأبيض والفجيج والقعيرات وغدوه وتمنهنت والبركت والعوينات.

جائزة فزان للعمل الرياضي تمنح للقنطري. (إنترنت)