رسميا.. تعليق كافة الأنشطة الرياضية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 مارس 2020, 06:13 مساء
رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري. (أرشيفية : إنترنت)

أصدرت الهيئة العامة للشباب والرياضة الليبية، برئاسة بشير القنطري، اليوم الأحد، بيانًا رسميًا، أعلنت فيه تعليق كافة الأنشطة الرياضية في البلاد، خوفًا من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت الهيئة في بيان لها نشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إيقاف كافة الأنشطة الرياضية، والشبابية من تظاهرات ومهرجانات وتجمعات ومسابقات ومباريات، تحت أي مسمى وبكافة تنوعها وتبعاتها، سواء كان ذلك نشاطًا رسميًا أو وديا، محليا أو خارجيا.

كما قررت الهيئة العامة للشباب والرياضة، غلق جميع الملاعب والساحات والصالات المخصصة لكافة المناشط، حفاظا على سلامة المواطن الليبي.

وجاء البيان كالتالي:

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