النصر يتوج بطلا لثلاثيات السلة بنغازي

النصر يتوج بطلا لثلاثيات السلة بنغازي (إنترنت)



توج «النصر 1»، المكون من اللاعبين طه الجهاني ويوسف التركي والمؤتمن بالله طارق ومحمد الأوجلي ببطولة ثلاثيات كرة السلة ببنغازي بعد فوزه على «النصر 2»، الذي تكون من علي الزناتي وحاتم الغرابي وعبدالسلام الراشدي ومحمد ساطي بنتيجة (13/10).

وتوج الفائز بالبطولة بمبلغ 400 دينار، كما مُنحت جائزة للاعب طه الجهاني كأفضل رامٍ من خارج القوس بعد نجاحه في تصويب 3 رميات من 6.

يذكر أن البطولة جرت على ملعب أكاديمية النجم الأزرق بمنتجع أصايل السياحي وبمشاركة 64 لاعبًا من مواليد 2002 / 2003 / 2004، الذين مثلوا أندية «النصر» و«المروج» و«التحدي» و«خالد بن الوليد» و«الأهلي بنغازي» و«الهلال» و«أكاديمية النجم الأزرق».

بذكر ان اللجنة العليا لبطولة السله ببنغازي تراسها الحكم حميد الحمري ونائبه جلال الورفلي وعضوية فرج الفرجاني ومصطفى الكوافي و عبدالحكيم زايد واللجنة الفنية للبطولة برئاسة جلال الورفلي وعضوية خالد الحاسي و موسى الاوجلي ولجنة التسجيل والقيد برئاسة مصطفى الكوافي وعضوية فهيم السعيطي واللجنة الاعلامية ضمت الاعلاميين فرج الفرجاني ومحمد الرياني.

النصر يتوج بطلا لثلاثيات السلة بنغازي (إنترنت)