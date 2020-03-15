تعرف على رسالة طرابلس بشأن «كورونا» بعد قرار «كاف»

عمم رئيس اتحاد كرة القدم بطرابلس، عبدالمولى المغربي، رسالة إلى الأندية الرياضية الواقعة في نطاقه جاء فيها: الأخوة رؤساء الأندية والأكاديميات ومدارس الناشئين لكرة القدم التي في نطاق حدود الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس نتقدم إليكم بأطيب وأزكى التحيات ونشير إلى استنفار الجهات العامة والخاصة لمواجهة فيروس «كورونا».

وبهذا نناشدكم بضرورة إيقاف المسابقات والتظاهرات التنشيطية الرياضية الودية لكرة القدم بما فيها التجمعات الرياضية المختلفة بجميع أنواعها إلى حين إشعار آخر حرصا وتعاطفا مع مؤسسات الدولة وقراراتها بالخصوص، كما نفيدكم علما بسحب كل الموافقات والأذونات لإقامة أنشطة كرة القدم في نطاقنا.

وسبق وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، والتي كانت مقررة في شهر مارس الجاري.

وأرسل «كاف» خطابا رسميا إلى الاتحادات المحلية يعلمه فيها بتأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة بدور المجموعات للتصفيات القارية، والتي كانت مقررا لها في الفترة من 25 إلى 31 مارس الجاري.

وأشار «كاف» في خطابه إلى أن قارة أفريقيا تشهد حالات قليلة لانتشار فيروس «كورونا»، لكن اللاعبين الوافدين من مختلف دول العالم للمشاركة مع منتخبات بلادهم، بجانب غلق الطيران في بعض الدول، جعل «كاف» يقرر تأجيل المباريات.