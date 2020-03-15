«كورونا» يؤجل عالمية الأساتذه للقوة البدنية

رئيس الاتحاد الدولي للقوة البدنية جاستون (إنترنت)

أعلن رئيس الاتحاد الدولي للقوة البدنية جاستون على الصفحة الرسمية للاتحاد «IPF» تأجيل بطولة العالم الأساتذة، والتي كان مقرر إقامتها في أبريل المقبل بمدينة بصن سيتي بجنوب أفريقيا إلى 15 أكتوبر المقبل، وذلك لصعوبة السفر في الوقت الحالي وغلق أغلب المطارات بسبب انتشار فيروس «كورونا».

سبق وأعلن عديد الاتحادات والأندية الرياضية في ليبيا وقف النشاط الرياضي موقتًا بسبب انتشار فيروس «كورونا»، وإعلان وقف الدراسة في الجامعات والمعاهد والمدارس في ليبيا لمدة 15 يومًا في ظل المخاوف من تفشي الفيروس العالمي حفاظًا على المصلحة العامة.

ويهدف الإيقاف إلى منع التجمعات البشرية والأنشطة الرياضية في مختلف أنحاء العالم، كونه قرار دوريات كبرى سبقت وعلقت النشاط الرياضي.

من جانبه أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم وقف النشاط الرياضي في ليبيا وأكاديميات كرة القدم إلى حين إشعار آخر، كما أعلنت عدة اتحادات رياضية وقف النشاط الرياضي، وكذلك عديد الأندية، إلى جانب ذلك أعلنت عدة اتحادات وقف برامجها ومشاركاتها الخارجية، ومن بينها اتحاد الهوكي الذي أعلن تأجيل دورته في تونس.